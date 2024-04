L’evento. Oggi a Passo del Tonale l’Elly Fanchini day. Slalom e solidarietà per l’ex azzurra Oggi si tiene l'Elly Fanchini Day al Passo del Tonale, in memoria della sciatrice scomparsa nel 2023. Presenti numerosi atleti e autorità sportive per onorare la campionessa azzurra.