L’evento, Oggi (ore 14) alla palestra “essenziale“ Maxiraduno a Filattiera di “braccio di ferro“ Pasquotti: "Abbiamo una squadra competitiva"

La palestra “Essenziale“ diretta da Francesco Pasquotti conferma la sua vocazione alla promozione dello Sport come mezzo di inclusione, socializzazione, stile di vita sano, soprattutto delle discipline meno conosciute e praticate. Questo pomeriggio dalle 14, andrà in scena nella palestra ‘Essenziale’ di Filattiera il più grande raduno di braccio di ferro a livello nazionale che ci sia mai stato. Saranno presenti ben 9 team da tutta Italia, il Bulldog da Milano capitanato da Marco Dessena, l’Essenziale capitanato da Franceso Pasquotti, il Tyrsenoi di Livorno capitanato da Daniele Sircana, l’Over Mas di Cristian Guatta, lo Spartaco di Massimo De Pasquale, la Virus di Varese di Mauro Callegaro e il Genova di Matteo Odino. Si terranno sfide e allenamenti tra queste società che si prepareranno per il supermatch internazionale di braccio di ferro che si disputerà i primi di marzo con grandi campioni a Villa Fenaroli.

La palestra Essenziale – afferma Pasquotti – conta oltre 200 iscritti, una squadra di 10 tesserati protagonisti nell’agonistica numerose sono le iniziative soprattutto a livello agonistico con l’obiettivo di diventare punto di riferimento di questa disciplina. Siamo una società giovane sono 2 anni che gareggiamo a questi livelli contro altre che poggiano su atleti che la praticano da decenni. Ritengo che la strada imboccata sia quella giusta".

Questi gli atleti: Brando Rubini, Giacomo Valesi, Samuele Mosti, Dennis Mussi, Andrea Domenichelli, Sebastiano Mori, Francesco Pasquotti, Francesco Simonetti, questi ultimi tre appartengono alla categoria Senior quella più importante nella federazione.

Ebal.