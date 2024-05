L’evento: "Un campione per amico". Oltre 500 bambini alla tappa del Palatagliate

Grande successo per la tappa lucchese di "Banca Generali: un campione per amico". Un’esplosione di gioia, sport e musica ha travolto, nella mattinata di ieri, il "Palatagliate", in occasione della quarta tappa dell’edizione 2024 dell’evento. La manifestazione, che si conferma un appuntamento atteso e amato, ha visto la partecipazione entusiasta di oltre 500 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

I giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità unica di giocare e divertirsi sotto la guida di quattro leggende dello sport italiano: l’ex tennista Adriano Panatta, l’ex pallavolista Andrea Lucchetta, l’ex calciatore Ciccio Graziani e l’ex rugbista Martín Leandro Castrogiovanni.

Tra palleggi, rovesci e tiri in porta, lo sport è stato il vero protagonista di una giornata indimenticabile. La soddisfazione si conferma ancora una volta tra i vertici di "Banca Generali", sponsor per il tredicesimo anno consecutivo della manifestazione. "Dopo tredici anni di collaborazione con l’evento si percepisce sempre tanto entusiasmo e questo vale molto più degli investimenti – afferma Filippo Di Leone direttore divisione spa di Generali –. Per noi è importante coinvolgere i bambini e le loro famiglie, ma, soprattutto, le scuole, per trattare e trasmettere ai bambini l’esempio di questi quattro grandi campioni, ma anche richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza di una corretta educazione finanziaria cui vogliamo avvicinare i più giovani".

La tappa di Lucca è stata organizzata con grande impegno dalla divisione FPA e dall’area guidata da Federico Baiocchi, sales manager di rete Lazio, Toscana e Sardegna.

Tra balli, canti, urla e tanti sorrisi, tutti i bambini si sono cimentati nei quattro sport e confrontati con le leggende italiane. "Fare sport è passione e divertimento, insegna le regole e aiuta a crescere – raccontano Graziani, Lucchetta, Panatta e Castrogiovanni – : per questo è importante avere tanti bambini a questo evento, per educarli anche allo sport. Questa manifestazione insegna che si può fare sport divertendosi, che lo sport è vero e puro divertimento alla loro età e che fa bene. E’ bello avere l’opportunità di trasmettere con l’esperienza la passione che abbiamo dentro. Quindi grazie ad “Un campione per amico” e si spera a tanti altri eventi come questo".

Il grande successo di questo evento non si ferma alla grande affluenza, ma si conferma con la promozione di valori sani e formativi dello sport. Attraverso eventi come questo l’iniziativa mira a creare contatti umani significativi e a trasferire ai giovani quei valori essenziali per diventare campioni nella vita, prima ancora che nello sport.

Rebecca Graziano