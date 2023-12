L’ex ct dell’Italia ospite al teatro Pergolesi. Mancini sul palco per la fondazione Cardinaletti

Il premio ‘Amico Atletico’, istituito dalla fondazione Cardinaletti a inizio anni ’90 ha fatto 13 (edizioni) martedì sera al Teatro Pergolesi alla presenza di soci vecchi e nuovi (18 in totale all’ultimo momento, direttamente da Dubai, anche l’ex ct della nazionale italiana Roberto Mancini tra i soci fondatori con le fiorettiste del Club Scherma, Mason Rocca Lupo Rossini e Luca Marchegiani). L’occasione per Andrea Cardinaletti, ideatore e factotum della fondazione, per invitare gli jesini a entrare a far parte integrante dell’associazione e presentare i futuri progetti della fondazione, il più imminente il Parco dello Sport che sorgerà nell’area del complesso sportivo di via Tabano, sede del campo sportivo intitolato a Gabriele Cardinaletti, del Palasport Ezio Triccoli e il nuovo palazzetto della scherma in costruzione, un autentico polmone verde. A partire dal prossimo primo aprile e fino al 15 maggio in cantiere anche il progetto Jesi nel Novecento verso il 2050 che vedrà in prima linea scuole e associazioni. Premiati con il premio fair play due rappresentanti dello sport amatoriale anconetano, Gianfranco Paolini, allenatore degli Esordienti Portuali Ancona che per protestare contro il comportamento antisportivo dei suoi giocatori ha preferito ritirare la squadra dal campo e Elisabeth Egharev giovane portiere dell’Ancona Respect che, insultata nel corso di una gara dal genitore di una giocatrice della squadra avversaria ha dato dimostrazione di grande maturità evitando qualsiasi tipo di reazione.

Gianni Angelucci