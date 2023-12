L’Handball Estense supera San Lazzaro. Cade l’under 17

In serie B, l’Handball Estense batte San Lazzaro 33-31, squadra coriacea e ben organizzata. C’è stato un sostanziale equilibrio per tutta la gara, con la fase offensiva che ha avuto la meglio su quella difensiva. Nel secondo tempo succede il contrario, con alcune pregevoli parate che galvanizzano il pubblico sugli spalti e danno fiducia alla squadra che negli ultimi trova forza e tenacia per portare a casa il risultato pieno. Il prossimo fine settimana turni di riposo e l’appuntamento è per il 16 dicembre a Parma contro la capolista.

Venendo all’under 17, cade la formazione estense 29-42 contro Mordano. Tengono solo un tempo Roncarati & C., poi la Pallamano Romagna dilaga. Forti fisicamente i ragazzi dell’amico Marcello Montanari, hanno messo in campo grande velocità e precisione oltre ad una barriera difensiva difficile da superare.