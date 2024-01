L’Historic Rally si scalda. Vetrina nel centro storico

Iniziano a scaldarsi i motori per la 14esima edizione dell’Historic Rally delle Vallate Aretine, la gara valida anche come primo atto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. La Scuderia Etruria ha fissato per mercoledì 31 gennaio l’apertura delle iscrizioni per la sfida del 1° e 2 marzo che vedrà confrontarsi piloti aretini con campioni che hanno scritto pagine indimenticabili del motorsport internazionale. Arezzo e le sue vallate saranno ancora l’esclusiva ambientazione di questo evento che terminerà nella centrale via Crispi dove il sabato i vincitori taglieranno il traguardo. Il format ricalcherà fedelmente quello che ha riscosso ampio successo nella precedente stagione sportiva, con le prove speciali Rosina, Portole e Rassinata a prendersi la scena nelle due giornate previste dalla manifestazione. Giovedì 29 febbraio, l’hotel Etrusco aprirà le porte della direzione gara per poi ospitare anche le operazioni di verifica sportiva che saranno svolte invece nel pomeriggio nell’area adiacente il palasport Estra. Il 1° marzo dalle ore 15 partirà la gara vera e propria. Il primo giorno vedrà la disputa dei due, canonici, passaggi sulla prova speciale Rosina, intervallati da un riordino e da un parco assistenza previsto a Bibbiena. Il sabato vedrà accendersi la sfida con la disputa dei sei rimanenti passaggi in programma, distribuiti sulle prove speciali Portole e Rassinata, ognuna ripetuta per tre volte. Arrivo dalle ore 18.20 in via Crispi.

Sonia Fardelli