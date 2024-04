L’incarico Dirigerà le operazioni a Lignano Sabbiadoro. Cucurnia direttore di manifestazione delle Frecce Tricolori

Ancora un apprezzamento per Vittorio Cucurnia (nella foto), il delegato provinciale Coni, membro della sezione a motore dell’Aeroclub Italiano e direttore di manifestazione negli air show della Pan, la Pattuglia Acrobatica Nazionale meglio nota come Frecce Tricolori. Nell’anno in cui tra giugno e agosto le Frecce saranno impegnate in Canada e negli Usa e quindi faranno in Italia solo sette manifestazioni, Cucurnia è stato designato direttore di manifestazione in una di queste, il 15 settembre a Lignano Sabbiadoro. Cucurnia vanta un curriculum di spessore: oltre mille ore di volo, è pilota privato dal 1982 per mezzi fino a 5 tonnellate; pilota di elicottero dal 1994; presidente dell’Aeroclub di Marina di Massa dal 2009 al 2012; giudice di volo a motore e acrobatico. E’ stato tra i primi al corso per direttore di manifestazioni, dirige dal 1996 e in zona ha già diretto le esibizioni di Marina di Massa (1996, 2004, 2022), Marina di Carrara (2001, 2011), Pietrasanta (2003, 2009), Forte dei Marmi (2008, 2014), Cinquale (2012).

"Si fa per passione, ma questo ruolo è molto delicato e implica molte responsabilità – spiega Cucurnia –. È un po’ come un direttore d’orchestra che deve conoscere tutti i musicisti, ed è tra i compiti più complessi e ambiti, occorre predisporre i piani di sicurezza e un eventuale soccorso in mare, conoscere le caratteristiche degli aeromobili, delle persone in volo e a terra, niente può essere lasciato al caso".

ma.mu.