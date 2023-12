L’iniziativa. A Camerino carovana di Babbi Natale in bici

L’Avis Frecce Azzurre festeggerà martedì Santo Stefano riproponendo l’applaudita carovana di Babbi Natale, guidati dal presidente Francesco Jajani e dal presidente onorario Sandro Santacchi. Il ritrovo è fissato alle 9.15 nel piazzale della Vittoria, su cui si affaccia la Rocca Borgesca, primo simbolo della città accademica ducale, che verrà percorsa dai ciclisti camerti. "L’obiettivo – afferma Jajani – è portare allegria e festa a chi ne ha più bisogno: inizieremo con un giro per le vie del centro per poi procedere in direzione delle Sae del quartiere Vallicelle, quindi proseguiremo verso la casa di riposo dove faremo una sosta per salutare gli ospiti della struttura. Infine, andremo verso le Sae del quartiere Madonna delle Carceri e termineremo la passeggiata al Sottocorte Village".

u. m.