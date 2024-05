L’INIZIATIVA. ’Ameglia in Sport’, pronta la seconda edizione. A Bocca di Magra gli stand di 25 associazioni

Per gli appassionati di sport l’appuntamento davvero da non perdere è fissato per domenica prossima a Bocca di Magra. La frazione marinara infatti ospiterà la seconda edizione della rassegna ’Ameglia in Sport’ organizzata dal Comune in collaborazione con ben 25 associazioni sportive coordinate dal consigliere comunale con delega allo sport Maurizio Moruzzo.

La rassegna si svolgerà nella piazzetta Largo Vittorini dalle ore 10 alle 19 e verranno allestiti stand di presentazione delle tante discipline presenti non soltanto sul territorio amegliese alcune delle quale si esibiranno in dimostrazioni dell’attività svolta.