L’iniziativa. Corso per gli arbitri con due lezioni a settimana fino a marzo: come iscriversi L'Aia di Prato lancia un nuovo corso per formare giovani arbitri di calcio, dopo il successo dei 22 nuovi direttori di gara formatisi lo scorso ottobre. L'obiettivo è garantire un maggior ricambio e un livello sempre più alto di arbitraggio. Il corso prevede lezioni settimanali fino a marzo, un esame scritto e orale, e una prova atletica. L'Aia nazionale ha anche aumentato i rimborsi chilometrici per rendere l'approccio al mondo arbitrale più allettante.