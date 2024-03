L’iniziativa del Rotary Milano Villoresi. “Nutriamo l’adolescenza“: sport e alimentazione a braccetto

Una sana pratica sportiva e una giusta ed equilibrata disciplina alimentare possono far crescere in piena salute i nostri ragazzi e “combattere“ uno dei problemi che più preoccupano le famiglie: l’obesità infantile. Di questo si è parlato presso l’Istituto Erasmo da Rotterdam di Cisliano in occasione della presentazione del progetto “Nutriamo l’adolescenza“ promosso dal Rotary club Milano Villoresi in sinergia con il Rotary club di Locri e patrocinato dal Coni Lombardia e dal Comune di Cisliano. L’evento è stato curato e moderato dall’avvocato Tommaso Raschellà, responsabile del progetto con cui il Rotary entra di fatto nelle scuole. Vincenzo Ursino, dopo averne illustrato le varie fasi, ne ha rimarcato la finalità, ovvero "sensibilizzare e coinvolgere attivamente le comunità sulla questione dell’obesità infantile, attraverso campagne di sensibilizzazione, eventi e attività educative"

Presenti le istituzioni, con l’onorevole Silvia Scurato, Vice Pesidente della IV commissione “attività produttive, istruzione, formazione e occupazione” in rappresentanza del Consiglio Regionale della Lombardia, che ha indicato come il progetto in questione sia "innovativo perché affronta tematiche di salute pubblica, puntando sull’importanza della prevenzione attraverso un corretto stile di vita". E poi il Sindaco di Cisliano, Ilaria Mora e l’Assessore alla pubblica istruzione Luca Durè hanno pure espresso il loro compiacimento per l’iniziativa che tocca un problema reale e attuale da affrontare con impegno in ogni sede.

La Dirigente scolastica dell’I.C. Erasmo da Rotterdam Alessandra Bertolini, si è detta "entusiasta di accogliere un progetto così prestigioso presso la propria scuola", mentre, in rappresentanza del Rotary, l’assistente del Governatore del distretto 2041, Alessandra Caricato, ha rimarcato come "l’iniziativa presti il fianco a diverse problematiche che si ricollegano al fenomeno in questione" In particolare ha posto l’accento sulle "conseguenze negative che dal fenomeno dell’obesità infantile possono scaturire a danno degli stessi adolescenti con fenomeni di stigmatizzazione, bullismo e in alcuni casi stalking".

Fra gli interventi quello del Presidente del club Milano Villoresi, Donatella Bonfatti che ha rimarcato "l’importanza del progetto e come il medesimo sposi gli ideali di servizio rotariani", ricordando, a tal proposito, le parole del fondatore Paul Harris il quale affermava che "il Rotary non fa beneficenza ma cerca di rimuovere le cause che rendono necessaria la beneficenza". Nel ringraziare poi il Rotary club di Locri per la collaborazione intrapresa si è sottolineato come "le buone idee travalichino qualsiasi confine geografico".

Ha chiuso i lavori il video messaggio del Presidente del Coni Lombardia Marco Riva che ha sottolineato la comune visione dei valori posti alla base delle rispettive associazioni: "Per questo appoggeremo il percorso con esperti e docenti per far capire quanto lo sport sia imporatnte non solo dal punto di vista agonistico ma anche per quello legato alla salute". R.S.