L’iniziativa. Impianti e Project Financing. Giorgetti: "Aiuto per le società»

Sul territorio fiorentino, con strumenti adeguati e l’aiuto del Comune, potrebbe crescere non poco il numero delle società che sarebbero strutturate per sostenere in proprio la realizzazione o la ristrutturazione degli impianti sportivi". Che, comunque, ad oggi sono poche, sulle circa seicento in totale presenti nella provincia". A dirlo è il presidente della commissione sport del Comune, Fabio Giorgetti, a pochi giorni dall’incontro promosso all’Auditorio di San’Apollonia (via San Gallo, 25) su ‘Il project financing per gli impianti sportivi. I Comuni e la legge regionale sullo sport", il 13 aprile ed al quale hanno già annunciato la loro partecipazione oltre trecento societào. Il project financing, secondo Giorgetti, è "l’unico strumento per fare un impianto mettendo insieme pubblico e privato. Il comune deve scommettere su questa tipologia di percorso. Servono convenzioni bancarie ed assicurative per standardizzare il prodotto. Se il comune da’ una mano, ci sono a Firenze società in grado di sostenere i progetti. L’appuntamento di Sant’Apollonia, in questo senso, vuoleI creare consapevolezza dello strumento project financing e dare ulteriori strumenti per sviluppare il rapporto tra pubblico e privato. Tramite l’analisi della bozza di legge regionale sullo sport sarà poi possibile capire le premialità che dovranno essere recepite nei regolamenti comunali tra le quali si evidenzia il riconoscimento della bontà della conduzione degli impianti sportivi e l’assenza di debiti. Criteri da prevedere all’interno dei bandi comunali per l’assegnazione degli impianti".

Leonardo Bartoletti