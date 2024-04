L’iniziativa. La festa dell’atletica delle Marche. Tanti premi per i maceratesi

Sabato alle 17 al PalaCasali di Ancona ci sarà la Festa dell’atletica delle Marche. In questa occasione saranno premiati gli atleti che si sono maggiormente distinti per i risultati ottenuti nella scorsa stagione: campioni italiani di ogni categoria, maglie azzurre, primatisti regionali, atleti master campioni italiani e internazionali, oltre ai vincitori del campionato di società ragazzi supermultiplo. Sarà anche l’occasione per consegnare i riconoscimenti ai migliori club marchigiani. Un appuntamento per celebrare i successi raggiunti, ma anche un momento conviviale con banchetto e musica per ritrovarsi tutti insieme al termine della cerimonia.

Ecco i premiati delle società dlela provincia ricordando che la maceratese Denise Tappatà è tesserata per la Sef Stamura Ancona.

Grottini team Recanati: Eleonora Rachele Corradini azzurra ai Mondiali 24 ore di corsa Taipei (Taiwan) 2023; Elena Fabiani, azzurra ai Mondiali 24 ore di corsa Taipei;

Cus Macerata: Elisa Marini, record regionale indoor allieve marcia 3000 metri 14:17.10.

Campioni internazionali e master.

Sef Macerata: Gabriella Belardinelli, Livio Bugiardini, Vincenzo Cappella, Diego Cotichelli, Nunzio Spina, Alessandro Tifi.

Grottini Team Recanati: Francesca Bravi, Cristian Carboni, Paolo Marconi, Federica Zampa.

Polisportiva Acli Macerata: Elpidio Cappelletti.

Atletica Potenza Picena: Andrea Falasca Zamponi, Alberto Mosca.

Atletica Civitanova: Nausicaa Malaccari.

Avis Castelraimondo: Renzo Mengoni.

Atletica Ama Civitanova: Giammario Rossi, Battista Vennera.