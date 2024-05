L’iniziativa. Milano Sport e Panathlon insieme per la Carta del “fair play“

Milanosport S.p.A. e Panathlon Club Milano viaggiano su binari paralleli per diffondere i valori dello sport. Il Presidente del Consiglio di amministrazione Rosanna Volpe, il “past President“ Filippo Grassia e l’attuale Presidente di Panathlon Simonpaolo Buongiardino hanno firmato un protocollo di intese nei giorni scorsi durante una cerimonia tenutasi in Piscina Cozzi e che vede l’impegno in prima linea di Milanosport, la società per azioni che gestisce 25 impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano e dislocati in tutta l’area della città, a divulgare in tutte le reception e sul proprio sito web la Carta del Fair Play, il decalogo internazionale dei nobili principi a cui dovrebbe ispirarsi chiunque si accosti a qualunque titolo allo sport, il fair play riguarda tutti, dagli atleti, a tutte le componenti del mondo che li circonda (dirigenti, tecnici, medici e figure connesse, ufficiali di gara, spettatori, genitori).

Durante l’evento la Presidente Rosanna Volpe e il Presidente Simonpaolo Buongiardino hanno ribadito con forza l’impegno e il sostegno all’iniziativa, che verrà divulgata a tutti i frequentatori di Milanosport, che nell’anno 2023 sono stati quasi 2.000.00 con 35.000 iscritti ai corsi. Presenti anche due ospiti d’eccezione, quali Rachele Sangiuliano (ex pallavolista italiana medaglia d’oro al campionato mondiale nel 2003) e Alessia Berra, (nuotatrice paralimpica che da sempre si allena nei centri Milanosport, prima al Saini ora nel nuovissimo Cambini Fossati, medaglia d’argento nei 100m farfalla femminile alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa. Le due atlete hanno condiviso con i presenti le loro esperienze nel mondo dello sport e del Fair Play, raccontando come l’etica, il rispetto per gli avversari, la capacità di accettare la sconfitta sono valori che le hanno fatte crescere nello sport ma soprattutto nella vita.

Il Presidente di Milanosport S.p.A Rosanna Volpe ha così commentato l’iniziativa: "Per Milanosport S.p.A. essere portavoce della carta dei valori del Fair Play ha un grande significato: coltivare e sostenere, sin dalla più tenera età, i valori e l’etica nel mondo dello sport. Siamo molto soddisfatti di collaborare con Panathlon in questo progetto". Altrettanto soddisfatto il Presidente del Panathlon Club Milano Simonpaolo Buongiardino: "Con questo impegno c’è la volontà del Panathlon Club Milano di sensibilizzare le istituzioni per permettere a chi fa sport in modo corretto di farlo in impianti adeguati". Infine il commento del Past President del Panathlon Club Milano Filippo Grassia: " Sono felice che questo protocollo si sia realizzato grazie alla presidentessa Rosanna Volpe che ha subito sposato il progetto con il decalogo del Fair Play che andrà letto da migliaia di persone.

R.S.