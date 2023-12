L’iniziativa. Premio Le Velo. I riconoscimenti. C’è Baldanzi

Resi noti dalla giuria e dagli organizzatori i personaggi che riceveranno il 26° Premio Internazionale "Le Velo – L’Europa per lo sport", lunedì 4 dicembre, nello scenario della Fattoria il Palagio di Scarperia, scelti non solo tenendo conto dei risultati conseguiti, ma anche all’insegna dell’umanità, e dei valori. La manifestazione, che vanta la collaborazione dell’Ussi Toscana ed il patrocinio dei Comuni del territorio, fu ideata e viene portata avanti da Riccardo Nencini e Leonardo Manzani dal 1997. Come sempre non mancherà la beneficienza, con un’associazione che riceverà un contributo per la propria attività in favore dei più bisognosi.

I premiati dell’edizione 2023 saranno il pilota mugellano di automobilismo Massimiliano Mugelli, il campione paratriathlon Giovanni Achenza, il campione italiano di ciclismo 2023 Simone Velasco, Silvia Marziali, prima donna arbitro in Serie A1 maschile di basket, Tommaso Baldanzi centrocampista dell’Empoli, il collega Guido Meda, telecronista sportivo e scrittore al quale andrà il premio in ricordo di Riccardo Benvenuti.

A. Mann.