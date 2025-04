L'Innocenti Follonica trionfa a Viareggio: 6-5 e riscatto dopo la Coppa

L’Innocenti Follonica espugna Viareggio (5-6 il finale) e dimentica la sconfitta in Coppa contro l’Alcoy. Partita gagliarda tra le due squadre. Sia il Follonica che il Cgc Viareggio hanno dato vita ad un match che si indirizza subito verso il gioco, senza timori. Il Follonica, che schiera in campo il giovane Mugnaini, sembra più in palla e passa in vantaggio, a dieci dalla fine, grazie ad una bella rete di Davide Banini. Il Cgc Viareggio pareggia grazie a Mura che fa secco Mugnaini sul primo palo. Ma il Follonica non molla: Franchi si incunea in difesa e porta in vantaggio i ragazzi del Golfo e ancora Davide Banini, prima della sirena porta a tre il vantaggio.

Nel secondo tempo Montigel aggiusta la mira e fa secco Gomez con un bel tiro. Rosi riapre il match con una bella serpentina trovando Mugnaini poco attento. Ancora Mura, con una bella azione, anticipa Mugnaini e fa riavvicinare i padroni di casa ma Marco Pagnini, con un tiro da fuori, allunga ancora segnando il 3-5. La partita è bella: Pagnini colpisce il palo e Mugnaini salva due volte su Mura e Muglia (punizione di prima). Ma è ancora Mura in contropiede a riaprire il match. Mugnaini salva poi su rigore e Franchi, in contropiede, allunga ancora ma Lombardi su rigore tiene il Centro attaccato. Ma alla fine vince il Follonica.

Cgc Viareggio: Gomez (Torre), Rosi, Lombardi, Puccinelli, D’Anna, Muglia, Mura, Raffaelli. All. Cupisti.

Follonica: Mugnaini (Barozzi); Franchi, Margheriti, F.Pagnini, M.Pagnini, D.Banini, F.Banini, Montigel, Bracali. All. Silva.