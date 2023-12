L’Omag-Mt è sfortunata. Lungo stop per Caforio

San Giovanni lancia la volata natalizia ai vertici del Girone B della A2 di volley femminile, ma perde il suo libero titolare, Giorgia Caforio. Dopo mesi di affaticamento e sacrifici sportivi la giocatrice marignanese è finita ai box per una seria infiammazione al ginocchio ed ora si tenta il suo pieno recupero fisico per inizio 2024. Ma dietro l’angolo per le "Zie" si annuncia un trittico di gare che dirà molto sul proseguimento della stagione: domani in casa con Montecchio e la prossima, sempre in casa, con Cremona, per poi andare a Macerata il 26 dicembre e dunque tre scontri diretti su tre nei prossimi 15 giorni.

"Purtroppo ho dovuto decidere di fermarmi – conferma Giorga Caforio – non potevo proseguire, ora seguirò tutte le terapie e poi vedremo le prossime visite di controllo cosa diranno. Seguirò le mie compagne da bordo campo ma sarò sempre con loro, ci crediamo". Omag Mt San Giovanni viene da 4 vittorie su 4 nelle ultime partite ed è dunque lanciatissima al secondo posto del campionato. Ma l’ottimo stato di forma dovrà essere confermato proprio domenica contro le dirette avversarie: "Montecchio è una squadra tosta, ma noi ce la giochiamo con tutti, soprattutto davanti al nostro pubblico". Anche il presidente Stefano Manconi lancia l’invito alla partecipazione al pubblico di casa: "Ci aspettiamo nelle prossime due domeniche il PalaMarignano gremito come nelle migliori occasioni, per quello che stiamo facendo a San Giovanni da qualche anno meritiamo l’attenzione di tutti". Intanto la società è corsa ai ripari visto il lungo infortunio di Caforio, anche se la sostituta Arianna Meliffi ha già ben figurato. "Abbiamo tesserato proprio in settimana il libero Alice Urbinati – conferma Manconi – perché almeno due giocatrici nel ruolo di Caforio ci vogliono ed Alice Urbinati è una nostra vecchia conoscenza. E’ stata secondo libero nel 2020 con noi sempre in A2 e proprio dall’inizio dell’anno si è allenata con la nostra squadra, in attesa ancora di una sistemazione, e dunque ci conosce bene".

Luca Pizzagalli