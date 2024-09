L’ora dei Mondiali. Rimini diventa ‘capitale’ del pattinaggio artistico

Torna a casa, il pattinaggio artistico. Da oggi Rimini è teatro dei Campionati mondiali e la location è zeppa di storia della disciplina. Fino al 21 settembre saranno oltre 2mila gli atleti, in rappresentanza di ben 41 nazioni diverse, ad esibirsi nelle singole competizioni. In palio 22 titoli, con presenze stimate nei giorni di gara che si aggirano attorno alle 50mila. La storia e i campioni sono di casa. Nel 1985 Rimini ha ospitato la prima edizione dei mondiali a rotelle e, col quarantennale che si avvicina, ecco un altro appuntamento di prestigio che porta in Riviera l’élite mondiale dello sport. In mezzo, i fenomeni. Come Beatrice Palazzi Rossi e Patrick Venerucci, che da Rimini hanno spiccato il volo verso il titolo di campioni mondiali di coppia. Per ben nove volte. Due leggende assolute. Si gareggia in Fiera e per l’apertura, oggi alle 16, spazio ad ‘Ariminum tales’, uno spettacolo che ripropone la storia della città in quattro quadri: la Rimini romana, la Rimini di Paolo e Francesca, la Rimini di Fellini e quella dei giorni nostri.

Al termine l’esibizione di 200 giovanissimi atleti provenienti dalle scuole di pattinaggio dell’Emilia-Romagna. Una sorta di anteprima al clima di gara che poi si respirerà nelle giornate successiva, quando la competizione la farà da padrone e la tensione in qualche caso dovrà essere domata per non compromettere l’esibizione. "Un appuntamento che non mancherà di richiamare nel cuore della Riviera i tanti appassionati di questo sport, capace di unire in una sintesi perfetta doti artistiche e atletiche – ha sottolineato la presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo –. E per Rimini e il suo territorio, che vantano un legame forte con questa disciplina, un’ulteriore occasione di visibilità, all’insegna di un binomio vincente come quello sport e turismo". I Mondiali di artistico rientrano all’interno dei World Skate Games, una sorta di olimpiadi degli sport a rotelle che propongono in altre città italiane, discipline come lo skateboard, l’hockey, il freestyle e tanto altro. Da domani saranno in palio le prime medaglie, per una manifestazione, questi Mondiali di artistico, che terrà banco in via continuativa e non avrà giornate di riposo fino alla conclusione di sabato 21. Lo spettacolo è assicurato.