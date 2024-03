Lotta. Brava Mercuri

Gareggiare in una manifestazione nazionale e cogliere il 4° posto al debutto è tanta roba per una esordiente. Il plauso va alla piccola judoka del Cus Macerata Matilde Maria Mercuri, classe 2012, che ha appena partecipato al campionato italiano Under15 di lotta. L’evento tricolore si è tenuto al PalaPellicone di Ostia ed ha visto in gara poco meno di 400 atleti tra ragazzi e ragazze da tutta la penisola, suddivisi tra greco-romana e stile libero maschile e femminile. La Mercuri, in prestito al Cus dal Judo Porto San Giorgio, si è cimentata nella greco-romana con limite di peso a 39 kg ed ha disputato ottime sfide. Nonostante la tensione, per la location e il nuovo stile di lotta e nonostante la nutrita concorrenza (categoria con più atleti), Matilde ha lottato come una leonessa fino alla fine, perdendo di un soffio la finale per il terzo posto.

an. sc.