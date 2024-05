Lotta: buone prove anche per gli altri atleti fra cui Timoncini. Usil e Fiamme Oro d’applausi. Salcutan e Kechoun sono oro

Al trentesimo Trofeo Lera di lotta greco romana, sabato scorso, l’ Usil ha ottenuto un argento con Gheorghe Salcutan negli 87 chilogrammi mentre Paolo Cordone è arrivato quarto, a un passo dal podio.

Davide Presicci ha preso parte alla gara perdendo due incontri. Nel grappling, sempre sabato, il sodalizio imolese è stata impegnato anche al primo trofeo veneto, conquistando il secondo posto nella classifica a squadre grazie alle medaglie dei propri atleti.

Georghe Salcutan si è aggiudicato la medaglia d’oro nelle cinture blu + 90 chilogrammi, argento per Davide Presicci nelle cinture bianche -70 chilogrammi, bronzo per Paolo Cordone nelle cinture blu -70 chilogrammi.

Nella Coppa Valle Olona di lotta greco romana, per il gruppo sportivo delle Fiamme Oro Imola di Andrea Minguzzi, Nourdine Kechoun è salito sul gradino più alto del podio nei 45 chili under 17, mentre Matias Acevedo Sanchez ha ottenuto un oro nei 51 chili under 17.

Per l’Usil, invece, Dylan Timoncini è stato d’argento nei 71 chilogrammi under 17, Marco Vacchi bronzo nei 51 kg under 17, Mattia Zaccarini bronzo nei 71 kg under 17, Alby Masha bronzo nei 130 kg senior; Alessandro Masha si è infine classificato quarto negli 80 chilogrammi nella categoria degli under 17.

Mirko Melandri