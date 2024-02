Lotta greco-romana. Bronzo ai Campionati Europei per la faentina Enrica Rinaldi

Grandissimo risultato per la faentina Enrica Rinaldi, vincitrice della medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Bucarest nella categoria dei pesi massimi (76 kg) della lotta greco-romana. La lottatrice 25enne ha battuto 10-0 per superiorità tecnica la polacca Daniela Tkachuk nel turno di qualificazione e la romena Catalina Axente, settima nel ranking mondiale, nei quarti di finale in un match molto combattuto terminato 1-1 nei tempi regolamentari di gara. La vittoria è stata conquistata per priorità ovvero grazie al maggior numero di punti conquistati in una singola mossa.