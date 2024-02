Lotta greco-romana. Nei 65 kg è Lorenzo Comandini a meritare l’oro

La provincia di Ravenna torna dai campionati italiani di lotta greco-romana under 17, svolti al PalaPellicone di Ostia, con un ricco bottino. E la sezione lotta del CA Faenza si piazza anche al quarto posto tra le società con 26 punti, alle spalle del Cus Torino (71), del Brescia (39) e del Wrestling Isera (28). Ottimo anche il 12º posto dei Portuali Ravenna, altra formazione storica della lotta nostrana.

L’ottimo piazzamento dei manfredi, nasce soprattutto dalla vittoria nella categoria 65 chilogrammi di Lorenzo Comandini che fa percorso netto: supera ottavi e quarti per atterramento. Infatti gli bastano 29 secondi per superare il romano Alessandro Brizuela e 1’23’’ per aver ragione del piemontese Montalto.

In semifinale ha ragione ai punti del bresciano Tommaso Pluda e allo stesso modo si impone in finale sull’atleta delle Fiamme Oro, favorito alla vigilia, Giammarco D’Ottavi. Al terzo posto e quindi sul podio, nella stessa gara, anche il ravennate dei Portuali, Emre Alex Suliman. Agli ottavi il bizantino vince ai punti il derby col compagno di squadra Alessio Pignato (alla fine 13º), poi nei quarti vince per superiorità tecnica dopo 2’36’’ con il trentino Stefanov Dimitrov mentre in semifinale cede per superiorità tecnica ma al termine dei 4’ proprio a D’Ottavi. Suliman poi è bravissimo nella finale per il terzo posto a travolgere dopo 1’34’’ il comasco Candito, ottenendo un grande bronzo. Bronzo conquistato anche da un altro lottatore dei Portuali, Andrea Fabbri nella categoria 60 chilogrammi.

Fabbri, nel turno di qualificazione ha travolto per superiorità tecnica dopo 17’’ il trentino Elia Pedrotti, prima di cadere ai quarti con Alessio Arancio. Vinto il ripescaggio con l’aretino De Palma, Fabbri ha lottato per il bronzo, vincendo per superiorità tecnica col barese Strippoli. L’ultima medaglia della spedizione ravennate a Ostia arriva per il Ca Faenza grazie a Paolo Mammini nella categoria 45 chilogrammi.

Il manfredo, assieme al compagno di squadra Riccardo Rossi, si qualifica per le semifinali dove batte ai punti il barese Strippoli mentre Rossi perde, sempre ai punti con l’altro pugliese Tiziano Monopoli che poi, in finale, supera anche Mammini per superiorità tecnica.

Rossi perde poi la finale per il bronzo con Strippoli per atterramento. Altri quattro atleti ravennati scendono infine in pedana a Ostia. Nei 55 kg i due portacolori dei Portuali, Alessandro Cusano (9º) e Yacopo Ghidey (14º), nei 71 kg i faentini Fabiano Cristian Guita (8º) e Davide Fortunato (11º). Risultati davvero ottimi, quelli ottenuti nella lotta greco-romana.

Ugo Bentivogli