Lugo. A Santo Stefano arriva il ciclocross

La seconda edizione del Ciclocross di Santo Stefano sbarcherà a Lugo al Parco delle Lavandaie. Il percorso, di circa 3 chilometri, costeggerà l’argine del canale. In parallelo è previsto lo svolgimento di "Gioco Ciclismo" riservata ai più piccoli. Le batterie di partenza saranno: juniores uomini, master di seconda fascia over 45, master di terza fascia over 54, donne master, donne juniores, under 23 ed élite alle 9,45 (durata 40 minuti); uomini élite, under 23 e master di prima fascia under 45 alle 10,30 (60 minuti); premiazione delle prime due batterie, prova percorso per le ultime gare giovanili dalle 11,30 alle 11,50 e svolgimento promozionale Gioco Ciclismo; G6 uomini e donne alle 12 (durata 20 minuti); esordienti-allievi uomini e donne alle 12,20 (30 minuti); premiazioni dalle 13. Prima della partenza, il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, premierà l’atleta professionista Filippo Baroncini, campione del mondo nella sua categoria.

Monia Savioli