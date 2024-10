Luna Rossa vince l'America's Cup femminile, battute le inglesi di Athena Pathway

Roma, 12 ottobre 2024 – Luna Rossa ha vinto la prima edizione della Coppa America femminile. Giulia Conti (timoniera), Margherita Porro (timoniera), Maria Giubilei (trimmer) e Giulia Fava (trimmer) hanno infatti sconfitto l’equipaggio di Athena Pathway nel match race finale della Puig Women’s America’s Cup consegnando al team guidato dallo Skipper Max Sirena il secondo trofeo nelle acque di Barcellona dopo quello conquistato dalla compagine Under 25 con al timone Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini. Le ragazze hanno impressionato fin dall’esordio, con alcune due vittorie nelle prime regate di flotta all’esordio e il secondo posto nel Girone A. Nei match race delle semifinali poi, un altro secondo posto proprio dietro alle britanniche che è valso loro il diritto di sfidare Athena Pathway nell’ultimo atto della Coppa America femminile. In finale l’equipaggio guidato dalle timoniere Conti e Porro ha superato le avversarie, mettendo nella bacheca del Team Prada Pirelli.

Con un vento tra 13 e 14 nodi, l’AC40 dell’equipaggio italiano (U25 e donne hanno gareggiato con le imbarcazioni foiling più piccole, utilizzate dagli uomini nelle Preliminary Regatta, senza i famosi cyclor) è stato abile a mantenere il controllo del match race, soffrire quando necessario e poi amministrare il vantaggio nel finale. “E’ per te Max” la dedica di Conti e compagne al termine della regata, con un Sirena raggiante che nonostante la sconfitta del team senior in finale di Louis Vuitton Cup contro Ineos può gioire per due successi che confermano la bontà del lavoro fatto a Luna Rossa in questi anni. Intanto nelle acque di Barcellona è cominciata anche la finale della 37^ America’s Cup, con i britannici di Ben Ainslie a cercare di strappare la Vecchia Brocca ai neozelandesi: nei primi due match race però non c’è stata storia, con i Kiwi di Nathan Outteridge e Peter Burling praticamente impeccabili e capaci di ottenere due vittorie su due, portandosi avanti 2-0 nella serie.