Lunardi carica i Cavalieri e traccia la rotta: "Qualificarci ai playoff da miglior seconda"

"Il primo posto era già un obiettivo difficile da raggiungere prima e lo è forse un po’ di più adesso. Vogliamo ad ogni modo continuare a fornire buone prestazioni: l’obiettivo resta quello di arrivare a qualificarsi ai playoff, anche da miglior seconda". Parola di Alessandro Lunardi, che ha così fatto il punto sulla situazione dei Cavalieri Union a due giorni dalla ripresa degli allenamenti (dopo la mini-sosta della scorsa settimana). L’ex-capitano e attuale collaboratore tecnico di Alberto Chiesa appare nel complesso soddisfatto del rendimento del gruppo, che ha saputo mettersi alle spalle senza contraccolpi la sconfitta esterna imprevista contro Capitolina e continuare a marciare a pieno ritmo.

"Una battuta d’arresto che ovviamente non ci ha fatto piacere, anche perchè venivamo da un ottimo ruolino di marcia. Direi però che, con il senno di poi, quella sconfitta ci ha rimesso con i piedi per terra. E ci ha dato ulteriori motivazioni per continuare a lavorare al massimo – ha proseguito Lunardi – ci ha confermato che, insieme alla Lazio, siamo la squadra da battere. Ma che dobbiamo dimostrare ogni domenica di meritare la nostra posizione di classifica".

Capitan Puglia e compagni occupano la seconda piazza nel girone 3 di Serie A con 70 punti, dopo aver vinto quattordici delle sedici partite sin qui disputate. Un ruolo di marcia incredibile. Se la Lazio prima della classe è lassù a quota 79 e centrare l’aggancio appare piuttosto problematico (anche se non impossibile) le quattordici lunghezze di vantaggio sul Livorno terza forza del raggruppamento fanno ben sperare. Se il campionato finisse oggi oltretutto, i Cavalieri sarebbero già qualificati agli spareggi-promozione oltretutto.

Le prospettive sono insomma incoraggianti, ma bisognerà mantenere alta la guardia per tutte e sei le partite che mancano alla fine della "regular season".

Iniziando da quella di domenica prossima, che vedrà gli uomini di coach Chiesa ricevere al Chersoni il Villa Pamphili. Un incontro che sarà propedeutico al derby di ritorno con il Livorno (fissato per il 24 marzo) e soprattutto allo scontro al vertice: Lazio – Cavalieri prenderà infatti il via il prossimo 14 aprile e sarà un match fondamentale, una gara chiave. La stagione è insomma entrata nella sua fase culminante. La carica motivazionale non mancherà.

Giovanni Fiorentino