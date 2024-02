Macerata Nuoto sugli scudi. Criteria di salvamento. Pianesi vince il bronzo

Il bronzo più bello. Lo spettacolare terzo posto di Alessandro Pianesi ha reso speciale la partecipazione del Centro Nuoto Macerata Fior di Grano ai Criteria Nazionali di Salvamento, i Campionati italiani di categoria invernali. Una partecipazione che era già positiva in virtù della presenza a Riccione di 25 atleti biancorossi, con i nuotatori allenati da Lorenzo Menchi che hanno gareggiato in tutte le categorie previste dal regolamento: 60 prove individuali e 11 di staffetta. Nella vasca olimpionica romagnoli il 2004 Pianesi, maceratese doc, si è messo al collo il bronzo categoria Cadetti nella nuova specialità del 100mt misto lifesaver, una gara che unisce l’abilità del nuoto con il trasporto manichino a "piedi nudi" e la destrezza del traino con il torpedo e la nuotata pinnata. E per poco il Centro Nuoto Macerata non ha festeggiato un altro podio. Nella categoria Ragazzi il 2008 Tommaso Campanella è giunto quarto nei 100mt trasporto pinne al termine di una gara esaltante, risalendo dall’ottava posizione. Non solo, ha migliorato il suo personal best di oltre due secondi. Per Campanella un Campionato italiano sicuramente positivo che lo ha visto protagonista in tutte le altre distanze, a ridosso dei migliori nuotatori nazionali. Altre soddisfazioni sono arrivate nelle prove di squadra, in particolar modo nella staffetta 4x25mt manichino cadetti maschi dove la formazione composta da Alessandro Pianesi, Francesco Paperi, Tommaso Zaffrani Vitali e Guglielmo Miliozzi ha conquistato l’accesso in finale ottenendo poi il 7° posto. Restando nella categoria da segnalare altri due noni posti: nella staffetta ostacolo (Pianesi, Paperi, Campanella, Zaffrani Vitali) e nella staffetta mista (Pianesi, Zaffrani Vitali, Paperi, Miliozzi). Decima la staffetta Ragazzi pool lifesaver mista, una formazione giovane di buonissime prospettive composta da Giulia Razeti, Sofia Iezzi, Filippo Pugnaloni e Tommaso Campanella. Nella categoria Senior sugli scudi Sara Porfiri. La "veterana" 2003, specialista delle distanze pinnate, continua a migliorare i suoi personali ottenendo ancora una volta il pass per i prossimi Campionati italiani Assoluti di maggio. Pass preso anche dalla giovane Angelica Marsuzi Florentino nel 50mt Trasporto Manichino.

Andrea Scoppa