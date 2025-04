Mahila Spennato stabilisce record italiano juniores e si qualifica per gli Europei

Messo in cassaforte il nuovo record italiano juniores nella 5 km femminile stabilito nel giorno dell’inaugurazione dei campionati italiani assoluti di Riccione, la giovanissima Mahila Spennato, classe 2009, leccese approdata alla Rari Nantes Florentia nel settembre scorso allenata da Lorenzo Palagi e Luca Pagliazzi, si è guadagnata dai tecnici federali il pass ufficiale dei 1500 stile libero per i prossimi Europei juniores in programma a Samorin, Slovacchia, dall’1 al 6 luglio. Questa, però, non è che una perla che la società gigliata del presidente Andrea Pieri ha messo in mostra ai Tricolori romagnoli, conclusi con un bilancio assai positivo, con il quarto posto assoluto nella classifica femminile e il quinto in quella maschile, a dimostrazione della solidità e dell’ambizione di un gruppo in cui talento ed esperienza convivono con grande armonia, con lo sguardo rivolto al futuro.

In gara con 29 atleti - 25 tesserati e 4 militari (Zazzeri, Megli, Biagiotti, Biagioli) - la Florentia ha messo a referto cinque medaglie complessive nella categoria di vertice, di cui quattro individuali e una di staffetta. Tra i protagonisti spicca Lorenzo Zazzeri, che ha conquistato l’argento nei 50 e il bronzo nei 100 sl, confermandosi tra i migliori velocisti italiani; prestazione da incorniciare anche per Filippo Megli, tornato ai vertici nei 200 sl, dove ha centrato una meritata medaglia d’argento.

In campo femminile riflettori puntati su Emma Vittoria Giannelli, seconda negli 800 sl col tempo di 8’33“53, nuovo record societario, e su Matilde Biagiotti, che ha arricchito il bottino con l’argento nei 200 sl.

A completare il medagliere, la staffetta d’argento nella 4x200 sl, composta da Giulia Pascareanu, Bianca Nannucci, Azzurra Sbaragli e Giannelli: un quartetto che ribadisce l’altissima qualità del settore giovanile biancorosso. A completare il bilancio sono arrivati infine i pass internazionali per Giannelli e Nannucci, che voleranno agli Europei juniores di Samorin (insieme a Spennato e Pascareanu) e ai Mondiali juniores di Otopeni, Romania, dal 19 al 24 agosto.

Franco Morabito