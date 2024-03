Maior sempre al top grazie alle prove di Salgado e Salicetti

Incontro al vertice del girone H del campionato di serie C1. Si gioca a Modena tra i padroni di casa del Villa d’Oro e la Maior 1 Italjet. Successo per la squadra del presidente Maida che si impone 2-5. Apre i giochi Maida che sfida Mirabella: Maida gioca bene, ma deve arrendersi al rivale. E deve arrendersi, un po’ a sorpresa – primo ko in campionato –, anche Casini opposto a Malizia. A riaprire i giochi ci pensa Salicetti. Gli ultimi punti portano le firme dello spagnolo Salgado e di Casini che si riprende la scena. La Maior 1 Italjet consolida così il primo posto in solitudine in campionato.