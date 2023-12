Marangon saluta il Prato. E ci saranno altre partenze

I primi pezzi pregiati salutano il Lungobisenzio. Giacomo Marangon, punta di diamante della sessione estiva del mercato biancazzurro e giocatore che aveva risvegliato la passione e stuzzicato la fantasia dei tifosi ha terminato la sua avventura in terra pratese. La società ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il giocatore per la risoluzione consensuale del contratto. Marangon nel suo periodo pratese, costellato da tanti infortuni che ne hanno limitato impiego e rendimento, ha collezionato 11 presenze, ma neanche un gol. Da capire se adesso arriveranno anche altri addii illustri. Nei giorni scorsi Trovade, Mobilio, Tedesco e Cela erano stati dati in partenza. Le lusinghe da parte di altre squadre non mancano. Quello che si chiedono i tifosi è chi arriverà per sostituirli, qualora dovessero davvero lasciare i colori biancazzurri. A poche ore dalla trasferta sul campo del Fanfulla, decisiva per il prosieguo della stagione laniera, non si segnalano colpi ufficiali in entrata. Il Prato sembra puntare su Riccardo Moreo, attaccante lombardo in forza alla Pro Sesto in serie C, dove non ha trovato molto spazio. Lo stesso Moreo che ha giocato e vissuto la sua stagione più prolifica con la maglia del Prato in serie D nella stagione 2018 -19 con 20 reti e che ha lasciato buoni ricordi tra i sostenitori pratesi. Tra i rumors figura anche un interessamento per un altro ex, il centrocampista classe ’92 Matteo Calamai, attualmente al San Donato Tavarnelle.