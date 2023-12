Maratona di Reggio. Sabato le ultime iscrizioni. Convegno con Stefano Baldini

Sarà possibile solo dopodomani al Centro Maratona del PalaBigi iscriversi alla 27ª edizione della Maratona di Reggio Emilia, Città del Tricolore. Le adesioni alla 10 miglia si chiuderanno all’esaurimento dei pettorali disponibili, così come per la Coop Charity Run di km 4 sempre nella giornata di sabato. Sabato il centro apre alle 10, per la distribuzione dei pettorali e le ultime iscrizioni. Alle 15,30 premiazioni del Concorso Polar e a seguire presentazione gruppo BLS.

Alle 16 la presentazione del libro di Roberto Riccio "Corsa e coscienza, un incontro nel cuore", seguito dal convegno "Città, turismo e maratona" con Stefano Baldini e Gianmaria Manghi. Alle 17,45 la presentazione dei top runner, seguita dalla presentazione delle onlus che riceveranno il sostegno finanziario dagli introiti della Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0.

Domenica il centro apre alle 7, la partenza della maratona da piazza della Vittoria e della 10 Miglia è per le 9, mentre alle 9,45 parte la non competitiva di km 4. Dalle 11,10 i primi arrivi maschili, dalle 11,45 le premiazioni e alle 15 chiusura della manifestazione con il tempo massimo previsto di sei ore. Per atleti e accompagnatori, saranno ad ingresso libero i musei civici, la Sala del Tricolore ed il relativo museo, la Galleria Parmeggiani e altri siti di interesse della città a visita guidata.

c.l.