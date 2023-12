Maratona di Pisa, le foto e i vincitori

Pisa, 17 dicembre 2023 – L'italiano di origine marocchina Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) è il vincitore della 24a Maratona di Pisa sul traguardo in piazza Duomo, nei pressi della Torre Pendente. Jbari si è imposto in 2h20'00’’, dominando sempre la corsa visto che a metà percorso aveva già un vantaggio di 2'17’’ sul secondo diventati 3'51’’ al trentesimo chilometro.

Sul podio anche Andrea Soffientini (Asd Dinamo Sport) e Roberto Patuzzo (Azzurra Garbagnate Asd). Nella gara femminile dominio britannico con Jemima Farley (2h36'43’') davanti a Melissah Gibson (2h42'07’’) e alla riminese Federica Moroni (Gs Gabbi, 2h48'59’’).

La classifica della maratona

La classifica della mezza maratona

"È il mio secondo tempo di sempre - ha affermato Jbari - mi sono allenato molto per essere qui in forma. Sono marocchino di origine ma vivo a Bolzano, corro circa 130 km alla settimana, ci tenevo a vincere la Maratona di Pisa”.

Farley invece ha commentato la sua vittoria così: "Pisa è stupenda, questa maratona è stupenda. Vedevo le Apuane all'orizzonte mentre correvo e mi davano tanta energia. Amo le montagne e ora amo Pisa. Sono scozzese ma vivo a Malta, felicissima di aver fatto qui il mio nuovo primato personale” che era di 2h36'51’’.

In gara c'erano complessivamente 2.800 atleti provenienti da 80 paesi diversi. Sul tracciato anche un atleta di 94 anni, Angelo Squadrone, pisano, che ha percorso la la mezza maratona in 3h37'51’’.

La mezza maratona è stata vinta, nel femminile, dalla maltese Lisa Bezzina (Malta Athletics) in 1h21'44’’ e conquista la quinta vittoria nella competizione pisana. Secondo posto per la brasiliana Jocasta Oliboni Da Luz in 1h22'02’’, terza l'italiana Irene Faccanoni (Soc. Alta Valseriana) in 1h25'40’’.

Tra gli uomini ha trionfato lo scozzese George James (England Athletics) in 1h06'30’’, con 1'16’’ di vantaggio su Girma Castelli (Gs Orecchiella Garfagnana) secondo in 1h07'46’’ e terzo il francese Alexis Garod (Beaujolais Runners) in 1h08'32’’.

I primi a partire, a pochi minuti dallo start della maratona, sono stati gli atleti parkinsoniani, che hanno partecipato alla 4 miglia Family Run grazie al progetto con aps La Tartaruga e l'alleanza con gli amici atleti dell'Associazione Parkinson&Sport con il suo presidente Stefano Ghidotti. "Siamo molto soddisfatti - ha detto il sindaco Michele Conti - perché è stata una grande manifestazione cittadina e abbiamo supportato il più possibile gli organizzatori di 1063ad Asd lavorando al loro fianco perché crediamo nello sport e nel turismo che si può generare. Anche così facciamo conoscere Pisa nel mondo”.

Secondo il presidente della società organizzatrice, Simone Ferrisi, è stato “un evento magnifico, perfettamente riuscito che ci dà tanta energia ed entusiasmo che ci accompagnerà per tutto l'anno, stiamo già lavorando per il dicembre 2024 quando si svolgerà la 25/a edizione”.