Maratonina Città di Pistoia, foto e classifica della 35esima edizione

Pistoia, 25 marzo 2024 – Ben ottocento i podisti al via per la trentacinquesima edizione della Maratonina Città di Pistoia. Ndayfukamiye Lin (1h02’59”) e Cheroben Emily Chepkemoi (1h20’07”), entrambi alfieri dell’Atletica Castello, si sono aggiudicati il gradino più alto del podio, rispettivamente in campo maschile e femminile.

Tra gli ottocento podisti al via, cinquecentocinquanta erano competitivi.

Qui LA CLASSIFICA

La piazza d’onore maschile è andata a Bukuru Leonce (Cosenza K42), terzo posto per Stefano Rafanelli (Podistica Quarrata). In campo femminile piazza d’onore a Luana Locaci (Polisportiva Azzano), a completare il podio la pistoiese Stefania Bargiacchi (Silvano Fedi).