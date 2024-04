Maratonina del Partigiano, foto e classifica

Pistoia, 25 aprile 2024 – La 48ª Maratonina del Partigiano di Bonelle ha dato il via a una festa sportiva intrisa di storia e impegno civico. Organizzata con maestria dal Circolo Arci di Bonelle e con il prezioso patrocinio dell'Anpi, la manifestazione ha onorato la memoria della Liberazione, celebrando con passione e dedizione un momento cruciale per l'Italia e per il mondo intero.

Questo 25 aprile ha visto riunirsi ben 300 podisti per partecipare a questa eccezionale corsa, la cui distanza ridotta di 13 chilometri viene comunque riconosciuta con il nome affettuoso di "Maratonina". È stata una dimostrazione di resilienza e determinazione, un segno tangibile dell'importanza dello sport nel celebrare la libertà e la pace. Un aspetto che distingue questa competizione è l'attenzione rivolta alle categorie giovanili, le cui iscrizioni sono sempre gratuite. Questo impegno per coinvolgere i giovani atleti è un investimento nel futuro dello sport e della comunità, trasmettendo valori di partecipazione e inclusione.

Il percorso, che si snoda tra le pittoresche strade rurali accanto alle ordinate coltivazioni dei "piantaioli pistoiesi", offre uno spettacolo unico dell'operosità e della bellezza della zona. È un viaggio attraverso la storia e la natura, che rende questa maratonina non solo una competizione sportiva, ma anche un'esperienza arricchente per tutti i partecipanti. Da sottolineare anche il premio di partecipazione, una piantina ornamentale, che non solo commemora l'evento, ma rappresenta anche un simbolo di crescita e rinascita. È un gesto significativo che rimanda all'importanza di preservare e valorizzare il nostro ambiente naturale. In definitiva, la 48ª Maratonina del Partigiano di Bonelle è stata molto più di una semplice gara podistica. È stata un'occasione per celebrare la libertà, la solidarietà e la passione per lo sport, dimostrando che anche in tempi difficili, la resilienza e l'impegno possono trionfare.