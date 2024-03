Maratonina di Tavarnelle, foto e classifica della 41esima edizione

Tavarnelle (Firenze), 17 marzo 2024 – La 41esima edizione della Maratonina di Tavarnelle ha brillato ancora una volta come uno dei gioielli nel panorama delle manifestazioni podistiche. Organizzata con maestria dalla Asd Unione Polisportiva Tavarnelle, con il sostegno prezioso del Comune di Barberino Tavarnelle, l'evento ha rappresentato una celebrazione straordinaria della corsa e della solidarietà.

Le prime ore del mattino hanno visto la vivace animazione di Piazza Matteotti, cuore pulsante della manifestazione, dove si è svolta la partenza della passeggiata non competitiva di 11 km. Poi, è stata la volta degli appassionati di nordic walking, che si sono cimentati in un percorso suggestivo di 7 km, mentre l'adrenalina saliva in attesa della gara competitiva.

Alle 9,15, con il via della gara competitiva di 12,7 km, e poi della corsa clou di 21 km, i corridori hanno sfidato se stessi e i percorsi tortuosi, caratterizzati da salite impegnative e panorami mozzafiato. Maestosi paesaggi si sono svelati lungo il tragitto, regalando emozioni indimenticabili ai partecipanti, che hanno potuto apprezzare la bellezza della Val di Pesa mentre mettevano alla prova la propria resistenza. E non sono stati da meno i più giovani, che hanno preso parte alla mini-run con entusiasmo contagioso, dimostrando che la passione per la corsa non ha età. L'organizzazione impeccabile dell'evento ha meritato ampi plausi, consentendo un agevole svolgimento delle gare con partenza e arrivo nella suggestiva cornice di Piazza Matteotti.

Nonostante le sfide presentate dal percorso, i partecipanti hanno elogiato la competenza degli organizzatori nel garantire un evento sicuro e avvincente. Le nebbie mattutine, che inizialmente avevano colorato l'atmosfera di mistero, si sono rapidamente dissolte sotto i raggi del sole, regalando agli atleti un contesto ancora più incantevole per la loro impresa. Un plauso speciale va al servizio fotografico della Ets "Regalami un Sorriso", che con passione e dedizione ha catturato ogni istante indimenticabile della giornata, permettendo ai partecipanti di rivivere le loro imprese attraverso scatti pieni di emozione.