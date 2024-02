Maratonina di Vinci, foto e classifica della 37esima edizione

Vinci, 4 febbraio 2024 – Eccezionale partecipazione alla 37esima edizione della Maratonina Città di Vinci, una gara che, nonostante il nome, si distingue per i quasi 15 chilometri di tracciato, impegnativi tra continui saliscendi sulle colline che conferiscono alla competizione un'importanza pari a quella della sorella maggiore, la maratona.

Il clima insolitamente mite durante i "giorni della merla" ha caratterizzato questa edizione, smentendo le tradizioni di un freddo pungente. Oltre 500 atleti hanno potuto godere di temperature gradevoli lungo il percorso.

LA CLASSIFICA

Il presidente dell'Atletica Vinci, Antonio Iebba, si è dichiarato estremamente soddisfatto per la partecipazione e per l'organizzazione impeccabile della gara. Il direttore tecnico della competizione, Massimo Sorri, ha evidenziato la scrupolosità e l'attenzione dedicate al posizionamento dei volontari e alla segnalazione del percorso, nonché alla disposizione strategica dei punti di ristoro, fondamentali per garantire il massimo rendimento agli atleti.

Durante la cerimonia di premiazione, il Vice Sindaco Chiara Iallorenzi ha contribuito a conferire lustro all'evento.