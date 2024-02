Marcia. Cus Macerata sugli scudi, ai tricolori indoor la Tomassoni sesta sulla 3 chilometri

Il Cus Macerata probabilmente sta sfornando un’altra stellina nella marcia. La sezione atletica della Polisportiva ha infatti incominciato il 2024 agonistico con un risultato brillante nel presente ed eccellente in prospettiva futura. Ad Ancona infatti la diciassettenne Sofia Tomassoni ha concluso al 6° posto la 3km di marcia, categoria Under18 dei Campionati italiani indoor Allievi. Si tratta del miglior piazzamento in Italia per la giovane atleta. Un risultato che fa venire l’acquolina in bocca considerando che la Tomassoni deve ancora compiere 17 anni, quindi ad Ancona ha rivaleggiato con atlete più grandi e pronte di lei, ma il futuro è dalla sua parte.

Inoltre poteva quasi essere quinta nella kermesse dorica. La gara infatti, molto affollata e difficile, è stata gestita in modo ottimale da Sofia che ha scelto una partenza prudente, utilizzando poi il chilometro centrale per riportarsi a ridosso delle prime. In rimonta è risalita fino al quinto posto che ha mantenuto fino ad un giro dalla fine, quando ha dovuto cederlo solamente per un secondo ad un’atleta modenese.

L’atletica del Cus Macerata sotto gli insegnamenti di Diego Cacchiarelli, continua a crescere dunque, di anno in anno aumenta in quantità e appunto nella qualità i suoi praticanti.

an. sc.