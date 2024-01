Marcia. Gianni Siragusa punta al massimo in Portogallo

Nuovo appuntamento internazionale per Gianni Siragusa (nella foto). Il marciatore di Colle di Val d’Elsa, in questo fine settimana sarà in gara in Portogallo, nell’isola di Madeira: sarà il primo evento open al di fuori dei confini di questo anno solare. La gara in programma stavolta per l’azzurro, sarà la più tecnica a livello mondiale: i 5mila metri di marcia in pista. Le competizioni internazionali di atletica si svolgeranno al complesso sportivo che ha il nome di Cristiano Ronaldo nella Costa Brava, a circa dieci chilometri da Funchal, ovvero la capitale isolana. La partenza sua competizione è fissata alle 17,15 di sabato prossimo, 27 gennaio. Per Gianni Siragusa, che ha all’attivo numerosi titoli nella marcia e anche in altre specialità dell’atletica, la possibilità di mettersi di nuovo in evidenza a livello internazionale, tenendo comunque conto delle qualità di vari concorrenti in lizza per la conquista di medaglie.