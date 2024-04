Marcia, Sofia Tomassoni sulla rampa di lancio. Seconda in uno dei raggruppamenti nazionali

Con il tacco si distingue sulle passerelle quando sfila come modella, poi in pista o su strada riesce a distinguersi nella specialità del tacco e punta, la faticosa marcia. Nella sezione dell’atletica di casa Cus Macerata c’è un’altra giovane in rampa di lancio, Sofia Tomassoni. La recanatese ha appena conseguito un superlativo secondo posto categoria Under18 nell’appuntamento di Perugia, inserito in uno dei tre raggruppamenti nazionali del Campionato di Società di marcia (l’anno scorso il Cus Macerata si era classificato secondo a livello nazionale). La giovane cussina, allieva di Diego Cacchiarelli, è tornata con un argento al collo che, al di là del risultato, rappresenta in assoluto la quinta prestazione italiana dell’anno nella 5km di marcia. Per la giovane studentessa si tratta di una conferma del suo valore e di un altro passo

di avvicinamento a quel podio azzurro che sogna di cogliere nei prossimi Campionati Italiani Allievi.

Andrea Scoppa