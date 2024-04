Marcia. Un 2024 intenso per l’atleta di Colle. Gianni Siragusa

Presentato il programma estivo internazionale da parte del marciatore azzurro di Colle di Val d’Elsa, Gianni Siragusa. Il programma degli impegni agonistici 2024 prevede manifestazioni in ambito sia continentale che mondiale. Si parte dai campionati europei di marcia su strada a Porto Santo (Portogallo), isola nell’Atlantico: appuntamenti in agenda dal 17 al 19 maggio. Le specialità in calendario per l’occasione saranno la 10 chilometri e la distanza olimpica di venti chilometri, in base a quanto indicato in sede di illustrazione degli eventi. Dopo la rassegna continentale portoghese, Gianni Siragusa tornerà all’opera nel mese di agosto prossimo per i campionati del mondo di marcia su strada e in pista a Goteborg (Svezia). Le distanze, per le competizioni iridate in Scandinavia, saranno i 5mila metri in pista e poi la dieci e la venti chilometri su strada come da regolamento presentato nella circostanza. Per tutti e due i grandi eventi menzionati di carattere internazionale, Gianni Siragusa rappresenterà l’Italia sia per l’individuale che nella classifica delle squadre nazionali iscritte ai prestigiosi impegni agonistici tra questa primavera e l’estate.