Margherita Butini trionfa al Campionato Nazionale CSEN: oro per la Mens Sana Karate

Margherita Butini sale sul tetto d’Italia. La giovane karateka della sezione karate della Mens Sana ha conquistato la medaglia d’oro al Campionato Nazionale CSEN.

Margherita ha messo la ciliegina sulla torta in una giornata perfetta per la Mens Sana Karate che, al Palasport di Fidenza, ha portato a casa cinque medaglie in totale. Sono stati 9 gli atleti biancoverdi che hanno preso parte ai Campionati Nazionali, che in tutto ha visto la partecipazione di oltre 1800 atleti provenienti da tutta Italia.

Margherita Butini, sbanca nella categoria Cadetti -54kg conquistando la medaglia d’oro e confermandosi campionessa italiana. Non è da meno Clara Matesic, che nella categoria Esordienti -45 kg sfiora il primo gradino del podio e si ferma alla medaglia d’argento.

Azzurra Banfi conquista il bronzo nella categoria Cadetti -68kg, mentre Elisabetta Ferraro guadagna il terzo gradino del podio nella categoria Senior -55kg. Conclude la giornata Elena Pianigiani: medaglia di bronzo (Esordienti -44kg).