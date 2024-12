Marina Militare pronti via: "Campionato impegnativo"

La Marina Militare scalda i motori in vista dell’inizio del campionato di serie C, in programma sabato 18 gennaio contro la Dynamic Sport in trasferta. La formazione con le stellette è stata iscritta quest’anno al girone lombardo, una novità che comporterà esterne più impegnative e una maggior organizzazione, oltre che far fronte ad avversari di livello: gli spezzini se la vedranno anche con Sg Andrea Doria, Wp Buccinasco, Cn Sestri, Sg Arese, Bocconi Sport Team, Can Milano, Von e Busto Pn. Le partite casalinghe dei ragazzi con le stellette sono in programma alle 17 nel consueto campo della piscina "Mori". Le prime due in classifica alla fine della regular season faranno i play off e le ultime due retrocederanno in D. In vista dell’appuntamento, si procede a pieno ritmo.

"Stiamo lavorando tanto, anche sotto le vacanze, giocando amichevoli con Varese, Parma e abbiamo più volte affrontato il Carrara di Serie B. Ci hanno inseriti nel girone più impegnativo, il più tosto che c’è e ci siamo organizzati come società per fare un salto di qualità in ogni senso" esordisce coach Foti, che spiega anche il nuovo assetto della formazione, in cui entrano a far parte anche diversi giocatori maturati con lui.

"Ci sono dei nuovi innesti: Filippo Pelliccia, arrivato dopo una parentesi con Recco e Lavagna, Sisti dal Lerici, Andrea Bertagna e Stefano Maltinti, con trascorsi a Lerici e Carrara, cresciuti con me e approdati qui". Questa la formazione completa: Belluomini, Antonante, Maltinti, Bertagna, Sisti, Pelliccia Filippo, Pardini, Biancardi, Di Caro, Sartori, Conselmo, D’Imporzano, Pisani, Franzoni, Bertucci, Pelliccia Francesco, Gatto, Vecchi, Fantinati.

E non finisce qui, perché la Marina Militare si riorganizza anche con il settore giovanile, che riparte con due squadre, allenate sempre da coach Carlo Foti, che sono state già impegnate in un torneo natalizio. "Abbiamo ricominciato anche con gli under – conclude il tecnico - , dopo che la pandemia ci aveva messo in difficoltà: abbiamo costituito due diversi gruppi, con gli under 12 categoria esordienti e l’under 14 categoria ragazzi. Siamo molto felici anche per questa novità, ora continuiamo a lavorare guardando al primo appuntamento con il campionato".

Chiara Tenca