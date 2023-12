Master corsa su strada. Record di chilometri per Rachela Censi. In un anno ne ha percorsi 481: è la numero uno

È il momento dei verdetti per l’edizione 2023 del Grand Prix regionale master di corsa su strada, la rassegna podistica che ha preso il via a metà febbraio per concludersi a dicembre inoltrato. Nella classifica individuale degli "over 35" sommando i chilometri percorsi, al maschile con 469 km si aggiudica la vittoria Mario Luigi Labianca (Amatori Osimo) mentre conquista il primo posto femminile Rachela Censi (Gp Avis Castelraimondo) con 481 chilometri. Tra gli uomini secondo Giordano Pellegrini (Acli Macerata, 435) e terzo Luca Paesani (Filottrano, 427), davanti a Remo Solustri (Space Running Jesi, 409), Marco Magrini (Space Running, 396), Franco Compagnucci (Cingoli, 370), Roberto D’Amore (Pod. Moretti Corva, 370), Alberto Giacometti (Space Running, 353), Franco Mari (Space Running, 345) e Andrea Niccià (Atl. Civitanova, 338). Al femminile sul podio anche Patrizia Gentiletti (Cingoli, 341) e Maria Cristina Conti (Amatori Osimo, 298) seguite da Tiziana Fiordelmondo (Space Running, 283), Federica Mogetta (Nuova Pod. Loreto, 257), Gabriella Amici (Space Running, 253), Anna Di Chiara (Montegranaro, 245), Filomena Angiolillo (Atl. Civitanova, 233), Rosa Squadroni (Atl. Amatori Osimo, 229) e Caterina Cavarischia (Bike Team Monti Azzurri, 219).