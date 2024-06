Master e giovanili al top. Regionali acque libere. Nuoto Grosseto ok

Ancora risultati di alto livello per la società Nuoto Grosseto Master targata Tuttauto Davitti ai recenti Campionati regionali in acque libere svolti a Piombino dove sono arrivati titoli regionali master e giovanili. Due le competizioni, una gara di mezzo fondo sulla distanza di due chilometri e mezzo, ed una gara di fondo di cinque chilometri. La società maremmana, dopo i bei risultati delle scorse settimane, si è presentata a Piombino con 32 partecipanti nella gara di mezzo fondo dimostrandosi all’altezza della manifestazione con Simone Di Sabato, Nicola Soldati, Massimo Milano, Roberto Olmi e Mario Corrias, che si sono laureati campioni regionali nelle categorie rispettivamente M 45, M 30, M 50, M 60, M 55. Grande prova per Elena Desideri campionessa regionale M 55. Eccellenti i risultati di Michele Tassi secondo nella categoria M 40 e Luca Barbini terzo nella categoria M 60. Da segnalare l’ottima performance di Luca Ciabatti categoria M 60 che, pur non conquistando il podio, ha svolto una gara senza sbavature. Invece, la gara sui metri 5000 metri vedeva altri risultati di prestigio con Simone Di Sabato, Massimo Milano, Elena Desideri e Anita Moscardini che nelle rispettive categorie si sono imposti. Terzo posto per Marco Corrias terzo M55, secondo Luca Valeriani nella categoria M 50 secondo , terza anche Lucilla Mancini nella categoria M 55. La manifestazione è stata impreziosita dalla partecipazione delle categorie giovanili ed anche qui la Nuoto Grosseto, sotto la super visione del presidente della società Alessandro Del Bottegone, ha ottenuto risultati lusinghieri in particolare nella gara sui 5000 metri con Andrea Lucarelli campione regionale nella categoria Ragazzi e col terzo posto di Lorenzo Morrocchi. Al termine della manifestazione, ciliegina sulla torta la vittoria a squadre davanti al Firenze Hsport e ai Nuotatori Prato. Grande soddisfazione per Alessandro Varani allenatore della società grossetana.