Master. Track & Field super. Lubrano in gran forma alla Corsa dei Santi

Ancora due grandi prestazioni per gli atleti della Track & Field Master Grosseto, la società di atletica grossetana che sta raccogliendo successi in ogni angolo dello stivale. Dopo la conquista dello scudetto di categoria nella specialità della marcia, la società grossetana continua a mietere vittorie. Grande è stata infatti la prestazione per Gabriele Lubrano a Roma nella quindicesima corsa dei Santi, una manifestazione che si corre nella Capitale ogni anno ed è apprezzata perchè alla partenza ci sono sempre i migliori delle varie categorie. Lubrano ha chiuso al nono posto assoluto in 31’54" con la prestigiosa vittoria di categoria M50. Nella gara invece che si è corsa a Latera in provincia di Viterbo, l’atleta Renato Goretti, anche lui portacolori della Track & Field si conferma per il terzo anno consecutivo il migliore della categoria dei più grandi. Per l’ esperto podista, che ha già collezionato 179 presenze nel circuito, è il settimo titolo assoluto di categoria.