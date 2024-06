Master. Track & Field, tre titoli italiani nei 5 km su strada: Municchi frantuma il record F 55

Quattro podi con tre titoli ed un record italiano per gli atleti della Track&field Master Grosseto ai campionati nazionali individuali Master della 5 km di corsa su strada che si sono svolti domenica scorsa ad Orvieto. Eccezionale prestazione di Marcella Municchi che, oltre a vincere con facilità l’ennesima maglia di campionessa italiana, ha griffato con 19’10“ la migliore prestazione di sempre (categoria F 55) ed il primo record in carriera. Campione nazionale anche Claudio Nottolini nella categoria M 60 con un ottimo 17’37“ , vincente dopo una lunga volata. Nottolini ad agosto sarà impegnato ai mondiali di Goteborg in Svezia nei 2000 Siepi dove si presenta da campione continentale. Terza medaglia d’oro per un ritrovato Gabriele Lubrano, primo M 50 in 16’22“, al secondo titolo individuale dopo quello del cross nel 2018. Medaglia d’argento in 22’02“ per Angela Mazzoli, a l’ultimo anno di categoria F 60, battuta solo dalla primatista italiana. Al traguardo altri sei atleti della Track & Field: sottotono Chiara Gallorini quinta F 50 in 19’59’’, condizionata dal mal di schiena. A premi anche Renato Goretti sesto M 70 in 23’14“ e Cristian Fois sesto M 55 in 17’34“, nella stessa categoria tredicesimo Michele Rossato in 19’05“. Chiude nono Michele Checcacci con un ottimo 16’30“ tra gli M 40, sedicesimo M 45 Domenico Dell’Aquila con il record personale di 17’54“. A giugno appuntamento con la pista per i campionati toscani di Siena e gli italiani di Roma.