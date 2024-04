Matelica si prende il derby. Nei playoff Broni o Mantova

THUNDER MATELICA

69

BASKET GIRLS ANCONA

52

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 15, Cabrini 10, Celani, Georgieva 7, Gramaccioni 12, Zamparini 5, Poggio 14, Montelpare, Offor 6, Sanchez, Dell’Orto. All. Sorgentone.

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca 2, Rizzo 2, Francia, Pelizzari 12, Carloni, Manizza 2, Barbakadze 10, Yusuf 1, Dinga-Mbomi 23, Molintoppi. All. Piccionne.

Arbitri: Marcelli e Spinelli di Roma.

Parziali: 22-16, 13-10, 19-13, 15-13.

Le matelicesi vincono il derby marchigiano di A2 e, conquistando la quinta vittoria consecutiva, terminano la regular season al quarto posto. Pertanto accedono ai play off con un piazzamento importante per affrontare la quinta classificata dell’altro girone: il nome dell’avversario (Broni o Mantova) si conoscerà oggi in virtù dei risultati dell’ultima giornata. Sarà una serie al meglio delle tre partite, con la Halley Thunder che debutterà al PalaChemiba di Cerreto presumibilmente sabato 27 aprile e giocherà l’eventuale "bella" sempre in casa. Il match contro le doriche è stato sempre in mano alle ragazze di coach Domenico Sorgentone che, dopo aver chiuso con 6 lunghezze di vantaggio il primo quarto (22-16), sono andate al riposo con un confortante +9 (35-26). Poi, nella seconda parte dell’incontro, Gramaccioni e compagne hanno allargato la forbice, tenendo in pugno la sfida: 54-39 al termine del terzo quarto, +17 il vantaggio conclusivo.

m. g.