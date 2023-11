Matteo Galassi oro di squadra nella spada in Coppa del Mondo

C’è anche il cervese Matteo Galassi nella squadra nazionale Under 20 di spada maschile che ha vinto la medaglia d’oro nella prova di coppa del mondo tenutasi nel week end a Tbilisi in Georgia. L’atleta del Gruppo Sportivo dei Carabinieri, tesserato per il Circolo della Spada di Cervia – Milano Marittima, è salito sul gradino più alto del podio insieme a Nicoló Del Contrasto, Edoardo Manzo, e a Jacopo Rizzi. La marcia dell’Italia è iniziata con la vittoria per 45-27 contro la Romania negli ottavi di finale poi è arrivato il successo sull’Estonia nei quarti per 45-30. In semifinale il quartetto azzurro ha superato 45-37 la Polonia e in finale la Spagna con un netto 45-21.