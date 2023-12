Mattesini è l’atleta dell’anno

L’Unione Polisportiva Policiano festeggia "l’Atleta dell’anno" all’interno della premiazione del 31esimo Grand Prix. Nel settore agonistico il risultato più importante è stato l’ottavo posto assoluto ai campionati Italiani di società di corsa su strada: per la prima volta una società aretina raggiunge questo traguardo a livello assoluto. Ad emergere sono stati sopratutto Samuel Kibet Loitanyang, che proprio recentemente ha vinto numerose manifestazioni nazionali e internazionali migliorando il suo personale sulla mezza maratona scendendo sotto i 64’ e sotto i 30’ nei 10mila metri Insieme a lui Evgenij Krivosheew, protagonista ai campionati italiani di mezza maratona di Telese Terme e vincitore di varie gare, Michele Pastorini anche lui protagonista nell’ultima prova del Campionato Italiano di Corsa a Telese e ad Arezzo migliorando la sua prestazione nella mezza maratona , Lorenzo Mori vincitore di numerose corse su strada e giungendo 3° al Grand Prix di cross e ottenendo ottimi risultati sui 1500, 3mila, 5mila e 10mila metri. Ottima stagione anche per Emanuele Graziani che nonostante gli infortuni è riuscito a vincere numerose corse su strada ed ottenere ottimi risultati nei 5mila, 10mila e mezza maratona. Bravo pure Francesco Vannuccini, vincitore del Grand Prix 2023 dove è stato molto costante addirittura 4° ai campionati Europei master dei 10mila su pista. In campo femminile, una squadra in forte crescita guidata da Valentina Mattesini che oltre a vincere il Grand Prix di cross 2023, si impone anche su strada dominandolo e migliorando i propri record nella mezza maratona , 5mila metri, oltre alla conquista del titolo Italiano nei 3mila metri indoor di Ancona. Sugli scudi Giulia Sadocchi, vincitrice di alcune gare su strada dove ha ottenuto delle ottime prestazioni nella mezza maratona e 10mila metri.

Dal punto di vista organizzativo, l’Unione Polisportiva Policiano si è confermata leader di eventi di altissimo livello come l’organizzazione della 50esima edizione della Scalata al Castello con il ricordo e la presenza di alcuni campioni che hanno fatto grande questa competizione e che anche quest’anno è riuscita ad esprimersi al meglio portando ad Arezzo atleti di prestigio sia nel maschile che nel femminile. Infine la Maratonina Città di Arezzo, ritornata ai livelli pre covid con numeri importanti ed impreziosita dalla prestazione dell’etiope Helen Tola.

A.L.