Mattia Baratta vince i campionati italiani di Judo

Grande soddisfazione per una delle storiche realtà del judo romagnolo. Infatti, recentemente, Mattia Baratta, del Judo Club Lugo, ha vinto i Campionati Italiani Aics tra gli Esordienti B, nella categoria 50 chilogrammi. Mattia Baratta è uno dei giovani più interessanti del sodalizio ravennate – attivo in via Di Giù a Lugo – ed arriva a questo successo dopo una serie di vittorie nei tornei giovanili e di ottimi piazzamenti anche in tornei prestigiosi. "Per noi del Judo Club Lugo – racconta il presidente del team, Ugo Carone – è una grande soddisfazione, visti anche i tanti tornei vinti negli ultimi tempi. Siamo arrivi sin dal 1964 e credo che siamo una delle società più longeve e storiche del lughese. Nella nostra storia abbiamo sempre puntato a lavorare sui giovani più che sugli adulti anche se, naturalmente, abbiamo corsi per anche per chi è più avanti negli anni". Naturalmente come per tutte le società, soprattutto per quelle impegnate nell’attività indoor gli anni del Covid hanno portato ad un rallentamento degli allenamenti ma per fortuna ora tutto è tornato alla normalità: "Abbiamo poco meno di una cinquantina di tesserati per l’attività agonistica – conclude il presidente Carone – ragazzi tra i 14 e i 15 anni con punte sino ai 19 e siamo cresciuti nelle ultime stagioni in maniera davvero soddisfacente: è bello quando qualcuno si avvicina al nostro sport e siamo a disposizioni di chiunque voglia provarlo".

u.b.