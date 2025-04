Mattia Vinciguerra, il pugile laureato in Scienze Motorie, promuove l'inclusione sociale

Il pugile laureato. Martedì mattina Mattia Vinciguerra, il ’Trattore di Marcianise’ che ha trovato nella Reggiana Boxe Olmedo la sua casa sportiva e nella didattica un nuovo campo da combattere, ha tagliato un traguardo speciale: la laurea magistrale in Scienze Motorie.

Lo ha fatto con una tesi dal titolo emblematico - "L’inclusione sociale attraverso le pratiche sportive. Metodologia dell’allenamento col pugilato" - che racconta un po’ la sua storia: la boxe come strumento educativo, come leva per strappare i ragazzi alla strada e offrirgli una prospettiva diversa.

"È un modo per raccontare come la boxe può aiutare a entrare nel mondo reale senza rovinarsi la vita", ha spiegato lo stesso Vinciguerra dopo la proclamazione, alla quale erano presenti i genitori, il fratello, la ragazza e gli zii.

"Ho parlato della mia esperienza sportiva e anche del mio primo anno di insegnamento allo Zanelli. Lì vedo ragazzi che hanno pochi anni meno di me, che capiscono subito il mio approccio. Lo stesso avviene in palestra: il ring diventa uno specchio per far emergere chi sei, i tuoi limiti e le tue risorse".

Una carriera, quella del ventitreenne campano diventato figlio adottivo di Reggio Emilia, già segnata da momenti difficili e ripartenze. "Ho combattuto venerdì ma purtroppo non è andata bene - racconta Vinciguerra, che alla proclamazione portava sul volto i segni del combattimento di pochi giorni prima - Avevo la testa molto impegnata, ma questo fa parte del percorso di un pugile e di uno sportivo. D’altronde - scherza - nelle leggende c’è sempre il momento della caduta, per poi rialzarsi...".

Il campione della Reggiana Boxe Olmedo sarà impegnato nuovamente sul ring il 24 maggio, per una riunione pugilistica organizzata dalla società. Questa volta a Salvaterra in piazza, a casa sua. Mattia Vinciguerra combatte nella categoria supermedi, ha 23 anni e da ieri sul ring lo dovranno chiamare ’dottore’.